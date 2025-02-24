Депутат думы Нижневартовска Анатолий Криста выложил видеоролик о торжественном возложении цветов к памятнику 23 февраля. Внимательные вартовчане узнали на записи известных в городе членов группировки «Граждане СССР»* (Минюст запретил и признал ее экстремистской), в 2020-м году громко заявлявших о себе в соцсетях. Судя по записям на странице депутата «Вконтакте» и на сайте реготделения КПРФ, кортеж, возглавляемый черным Land Cruiser Кристы, прокатился по городу и остановился у мемориала «Воинам-освободителям» в пешеходной зоне.
Далее версии расходятся. По словам Кристы, группировка присоединилась к его внедорожнику с кумачовыми знаменами «случайно его где-то по дороге, а их флаги оказались просто совпадением». Он говорит, что к его промо-акциям неоднократно присоединялись эти граждане, но все заканчивалось с их стороны обвинениями в развале великой державы. «Я не согласовывал пробег, потому что ехал со своими сторонниками на одной машине, нас было всего трое», — прокомментировал URA.RU депутат.
По версии других членов местного отделения компартии, депутат и странные сопровождающие организованным кортежем ехали от офиса «Граждан». Скандал перешел на окружной уровень — ролик с подозрительными сопровождающими и припаркованными авто выложили на сайте отделения югорского отделения КПРФ.
Реакция лидера югорских коммунистов Алексея Савинцева ожидается. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Одна из членов «Граждан СССР» Нижневартовска, чей телефон имеется в распоряжении редакции, также не взяла трубку.
*Движение признано экстремистским в России
Видео со страницы депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы «Вконтакте»
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