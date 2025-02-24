Axios: США и Украина нашли компромисс в сделке о минералах

Соединенные Штаты Америки и Украина находятся на завершающем этапе переговоров по сделке, связанной с минеральными ресурсами. Об этом сообщает издание Axios.
«США и Украина близки к заключению соглашения по добыче полезных ископаемых стоимостью в сотни миллиардов долларов, в рамках которого США выразят свое желание сохранить Украину „свободной, суверенной и безопасной“», — пишет издание. Axios отмечает, что в рамках соглашения якобы будет создан «Инвестиционный фонд реконструкции», который будет находиться под совместным управлением США и Украины. Штаты обязуются предоставить долгосрочные финансовые гарантии для поддержки стабильности и экономического процветания Украины. От Украины требуется внести в фонд 500 миллиардов долларов, причем украинский вклад должен быть в два раза больше американского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении эффективных переговоров с Соединенными Штатами по поводу экономического соглашения. Ожидается, что подписание документа пройдет в Вашингтоне, что, в свою очередь, способствует укреплению двусторонних отношений, передает «Царьград».
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