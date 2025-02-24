24 февраля 2025

Артуру Смольянинову* заблокировали все банковские счета в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер Артур Смольянинов* задолжал в России более 200 тысяч рублей
Актер Артур Смольянинов* задолжал в России более 200 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заблокировали все банковские счета в РФ из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. Об этом сообщили журналисты.

«Иноагенту Артуру Смольянинову заблокировали банковские счета. Причина: уехавший актёр не предоставил налоговую декларацию», — передает telegram-канал Mash. Помимо этого на актера заведено 38 исполнительных производств на общую сумму 216 тысяч рублей. Это штрафы за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, просрочки по кредитам и штрафы за нарушения ПДД.

В конце октября 2024 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте актера. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Смольянинов также объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас он проживает в Латвии.

*Артур Смольянинов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов

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Актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заблокировали все банковские счета в РФ из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. Об этом сообщили журналисты. «Иноагенту Артуру Смольянинову заблокировали банковские счета. Причина: уехавший актёр не предоставил налоговую декларацию», — передает telegram-канал Mash. Помимо этого на актера заведено 38 исполнительных производств на общую сумму 216 тысяч рублей. Это штрафы за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, просрочки по кредитам и штрафы за нарушения ПДД. В конце октября 2024 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте актера. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Смольянинов также объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас он проживает в Латвии . *Артур Смольянинов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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