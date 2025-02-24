Артуру Смольянинову* заблокировали все банковские счета в России

Актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заблокировали все банковские счета в РФ из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. Об этом сообщили журналисты.
«Иноагенту Артуру Смольянинову заблокировали банковские счета. Причина: уехавший актёр не предоставил налоговую декларацию», — передает telegram-канал Mash. Помимо этого на актера заведено 38 исполнительных производств на общую сумму 216 тысяч рублей. Это штрафы за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, просрочки по кредитам и штрафы за нарушения ПДД.
В конце октября 2024 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте актера. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Смольянинов также объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас он проживает в Латвии.
*Артур Смольянинов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
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