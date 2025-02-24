Пермские экстренные службы отреагировали на ЧП с обрушением в Еврейском центре

В Перми в результате обрушения в строящемся Еврейском центре никто не пострадал
© Служба новостей «URA.RU»
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Специлисты приступили к обследованию территории (архивное фото)
Специлисты приступили к обследованию территории (архивное фото) Фото:

В результате обрушения на строительном объекте по улице Малкова в Перми никто не пострадал. Об этом сообщил один из спасателей на месте ЧП.

«Пострадавших при обрушении строящегося Ерейского центра нет», — пояснил собеседник 59.RU. Подрядчик, занимающийся возведением здания — в курсе произошедшего. В региональном управлении МЧС заявили, что не регистрировали сообщений о случившемся.

На объект прибыла полиция, работает городская служба спасения. О рухнувших перекрытиях строящейся конструкции URA.RU писало ранее. Инцидент произошел вечером 24 февраля.

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В результате обрушения на строительном объекте по улице Малкова в Перми никто не пострадал. Об этом сообщил один из спасателей на месте ЧП. «Пострадавших при обрушении строящегося Ерейского центра нет», — пояснил собеседник 59.RU. Подрядчик, занимающийся возведением здания — в курсе произошедшего. В региональном управлении МЧС заявили, что не регистрировали сообщений о случившемся. На объект прибыла полиция, работает городская служба спасения. О рухнувших перекрытиях строящейся конструкции URA.RU писало ранее. Инцидент произошел вечером 24 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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