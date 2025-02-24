Пермские экстренные службы отреагировали на ЧП с обрушением в Еврейском центре

Специлисты приступили к обследованию территории (архивное фото)
В результате обрушения на строительном объекте по улице Малкова в Перми никто не пострадал. Об этом сообщил один из спасателей на месте ЧП.
«Пострадавших при обрушении строящегося Ерейского центра нет», — пояснил собеседник 59.RU. Подрядчик, занимающийся возведением здания — в курсе произошедшего. В региональном управлении МЧС заявили, что не регистрировали сообщений о случившемся.
На объект прибыла полиция, работает городская служба спасения. О рухнувших перекрытиях строящейся конструкции URA.RU писало ранее. Инцидент произошел вечером 24 февраля.
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