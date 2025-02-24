Трамп допустил отправку европейских войск на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблем в отправке европейских военных на Украину. Он считает, что войска могут быть там в качестве миротворцев.
«Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских военных на Украину в качестве миротворцев», — говорится на сайте Reuters. Других деталей издание не сообщает.
Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп выступил против помощи Украине и ее вступления в НАТО, сообщает The Washington Post. Трамп считает, что контроль за прекращением огня и обеспечение безопасности на Украине должны быть проблемой Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.