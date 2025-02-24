24 февраля 2025

Трамп допустил отправку европейских войск на Украину

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Трамп заявил, что не видит проблем в отправке европейских военных на Украину
Трамп заявил, что не видит проблем в отправке европейских военных на Украину Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблем в отправке европейских военных на Украину. Он считает, что войска могут быть там в качестве миротворцев. 

«Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских военных на Украину в качестве миротворцев», — говорится на сайте Reuters. Других деталей издание не сообщает. 

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп выступил против помощи Украине и ее вступления в НАТО, сообщает The Washington Post. Трамп считает, что контроль за прекращением огня и обеспечение безопасности на Украине должны быть проблемой Европы. 

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблем в отправке европейских военных на Украину. Он считает, что войска могут быть там в качестве миротворцев.  «Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских военных на Украину в качестве миротворцев», — говорится на сайте Reuters. Других деталей издание не сообщает.  Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп выступил против помощи Украине и ее вступления в НАТО, сообщает The Washington Post. Трамп считает, что контроль за прекращением огня и обеспечение безопасности на Украине должны быть проблемой Европы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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