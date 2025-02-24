24 февраля 2025

Трамп ждет окончания СВО в ближайшие недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ожидает серьезного прогресса в переговорах
Трамп ожидает серьезного прогресса в переговорах Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Дополнительная информация по этому вопросу не предоставлена.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Дополнительная информация по этому вопросу не предоставлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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