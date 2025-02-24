Трамп ждет окончания СВО в ближайшие недели

Трамп ожидает серьезного прогресса в переговорах
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Дополнительная информация по этому вопросу не предоставлена.
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