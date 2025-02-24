Макрон подготовил план по отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж при поддержке Лондона сформировал план по гарантиям безопасности для Украины. Инциатива не исключает отправку военного контингента в зону соприкосновения.
«То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности (Киеву — прим. URA.RU), которые могут дойти до отправки военных», — сказал французский лидер на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Трансляция велась на канале Елисейского дворца в соцсети Х.
По словам Макрона, не факт, что солдат отправят прямиком на передову. Военные на Украине будут присутствовать «в качестве гарантии», добавил он.
Ряд западных СМИ предположил, что сценарий, предложенный президентом Франции, может спровоцировать Третью мировую войну. По мнению Киевского режима, гарантями безопасности для страны может служить только иностранный контингент, пишет «Национальная служба новостей». Трамп считает, что обязательства по гарантиям должны полностью лечь на Европу, передает RT. Предположительно, на Украину направят порядка 30 тысяч военнослужащих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.