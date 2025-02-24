24 февраля 2025

Макрон заявил, что невозможно отобрать у РФ замороженные активы

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон заявил о юридической невозможности конфисковать активы
Макрон заявил о юридической невозможности конфисковать активы Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву. Об этом он сказал в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«Невозможно забрать замороженные российские активы. Это противоречит международному праву», — сказал Макрон в ходе встречи, трансляцию которой вел Елисейский дворец.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что вопрос замороженных активов должен обсуждаться в рамках мирных переговоров по Украине. Это подход, по его мнению, поможет найти справедливое и законное решение в данном сложном вопросе.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву. Об этом он сказал в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом. «Невозможно забрать замороженные российские активы. Это противоречит международному праву», — сказал Макрон в ходе встречи, трансляцию которой вел Елисейский дворец. Кроме того, Макрон подчеркнул, что вопрос замороженных активов должен обсуждаться в рамках мирных переговоров по Украине. Это подход, по его мнению, поможет найти справедливое и законное решение в данном сложном вопросе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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