Макрон заявил, что невозможно отобрать у РФ замороженные активы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву. Об этом он сказал в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
«Невозможно забрать замороженные российские активы. Это противоречит международному праву», — сказал Макрон в ходе встречи, трансляцию которой вел Елисейский дворец.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что вопрос замороженных активов должен обсуждаться в рамках мирных переговоров по Украине. Это подход, по его мнению, поможет найти справедливое и законное решение в данном сложном вопросе.
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