Путин: Россия готова предложить США работать с редкоземельными ресурсами

Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе», — сказал Путин в интервью Зарубину, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические инициативы с Россией могут способствовать глобальной стабильности и укрепить экономики обеих стран. Он подчеркнул интерес США к российским ресурсам, включая редкоземельные металлы.
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