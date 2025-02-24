24 февраля 2025

Путин: Россия готова предложить США работать с редкоземельными ресурсами

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов.
Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов. Фото:

Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе», — сказал Путин в интервью Зарубину, которое транслировал телеканал «Россия 24». 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические инициативы с Россией могут способствовать глобальной стабильности и укрепить экономики обеих стран. Он подчеркнул интерес США к российским ресурсам, включая редкоземельные металлы.

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Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе», — сказал Путин в интервью Зарубину, которое транслировал телеканал «Россия 24».  Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические инициативы с Россией могут способствовать глобальной стабильности и укрепить экономики обеих стран. Он подчеркнул интерес США к российским ресурсам, включая редкоземельные металлы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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