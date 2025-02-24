Трамп: экономические проекты США и России важны для мира

Реализация совместных экономических инициатив между США и Россией могла бы способствовать глобальной стабильности. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он считает, что такое сотрудничество не только укрепило бы экономики обеих стран, но и оказало бы положительное влияние на международные отношения в целом.
«Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них (России — прим. URA.RU.) есть много вещей, которые мы хотим, и мы посмотрим. Я думаю, это было бы очень полезно для мира во всем мире и для прочного мира», — заявил Трамп во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Американский лидер указал на то, что США заинтересованы в ресурсах, которыми обладает Россия, в том числе редкоземельными металлами. В понедельник, 24 февраля, стало известно, что Дональд Трамп провел «серьезные» обсуждения с российским президентом Владимиром Путиным. Их беседа касалась прекращения конфликта на Украине, а также перспектив будущих экономических инициатив между странами. Трамп отметил, что не допустит перерастания противостояния в третью мировую войну, пишет RT.
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