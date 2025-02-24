24 февраля 2025

Появилось видео, как Макрон и Трамп клали друг другу на колени руку

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Президент США Трамп положил руку на колено французскому лидеру
Президент США Трамп положил руку на колено французскому лидеру Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон положил руку на колено лидеру США Дональду Трампу. Американский президент сделал ответный жест. Видео с этим моментом разошлось в соцсетях.

«Макрон во время общения с прессой в Белом доме положил руку на колено Трампу. Попытку президента США сделать то же самое в ответ французский лидер пресек, после чего оба просто сидели какое-то время, держась за руки», — пишет РИА Новости.

После случившегося пользователи социальных сетей отметили, что поступок французского лидера говорит о его непрофессионализме, пишет «Царьград». В понедельник Макрон прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты. Основной целью данной поездки является стремление убедить Трампа в необходимости включения Европейского Союза в процесс урегулирования ситуации на Украине. При этом президент Франции не исключил отправки военных на территорию соприкосновения. 

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Президент Франции Эммануэль Макрон положил руку на колено лидеру США Дональду Трампу. Американский президент сделал ответный жест. Видео с этим моментом разошлось в соцсетях. «Макрон во время общения с прессой в Белом доме положил руку на колено Трампу. Попытку президента США сделать то же самое в ответ французский лидер пресек, после чего оба просто сидели какое-то время, держась за руки», — пишет РИА Новости. После случившегося пользователи социальных сетей отметили, что поступок французского лидера говорит о его непрофессионализме, пишет «Царьград». В понедельник Макрон прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты. Основной целью данной поездки является стремление убедить Трампа в необходимости включения Европейского Союза в процесс урегулирования ситуации на Украине. При этом президент Франции не исключил отправки военных на территорию соприкосновения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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