Европейские страны не имеют оснований требовать что-либо от России. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют», — сказал Путин, слова которого прозвучали в эфире «Россия 24». Президент также посоветовал европейским странам задуматься о том, как они оказались в подобной ситуации.
В рамках того же интервью были затронуты и другие важные темы, такие как возможные инвестиционные контракты между Россией и США в сфере алюминия, а также предложение по сокращению вооружений на 50%, исходящее от американского президента Дональда Трампа. Также Владимир Путин выразил свое мнение относительно ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины. Подробности — в материале URA.RU.
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