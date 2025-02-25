Путин: Европа не может ничего требовать от России

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Путин посоветовал странам ЕС задуматься о своей судьбе
Путин посоветовал странам ЕС задуматься о своей судьбе Фото:

Европейские страны не имеют оснований требовать что-либо от России. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют», — сказал Путин, слова которого прозвучали в эфире «Россия 24». Президент также посоветовал европейским странам задуматься о том, как они оказались в подобной ситуации.

В рамках того же интервью были затронуты и другие важные темы, такие как возможные инвестиционные контракты между Россией и США в сфере алюминия, а также предложение по сокращению вооружений на 50%, исходящее от американского президента Дональда Трампа. Также Владимир Путин выразил свое мнение относительно ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины. Подробности — в материале URA.RU.

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Европейские страны не имеют оснований требовать что-либо от России. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют», — сказал Путин, слова которого прозвучали в эфире «Россия 24». Президент также посоветовал европейским странам задуматься о том, как они оказались в подобной ситуации. В рамках того же интервью были затронуты и другие важные темы, такие как возможные инвестиционные контракты между Россией и США в сфере алюминия, а также предложение по сокращению вооружений на 50%, исходящее от американского президента Дональда Трампа. Также Владимир Путин выразил свое мнение относительно ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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