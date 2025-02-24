Инвестиции США в алюминий России, токсичность Зеленского, сокращение вооружений на 50%: свежее интервью Путина

Россия и США могли бы заключить контракты с крупными инвестициями в алюминий, компании двух стран уже обсуждают совместные проекты. Москва заинтересована в сокращении вооружений на 50%, как это предложил американский лидер Дональд Трамп. Уход Владимира Зеленского с поста президента Украины пойдет на пользу всем. О чем еще рассказал Владимир Путин в свежем интервью — читайте в материале URA.RU.
России безразлична сделка США и Украины по редкоземельным ресурсам
Президент России Владимир Путин заявил, что Россию не интересует сделка США и Украины по редкоземельным металлам. Об этом он сказал во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».
«Это не наше дело. А вот то, что наше дело — наши редкоземельные металлы. Это очень важные ресурсы», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что для России важнее заниматься своими внутренними ресурсами в области редкоземельных металлов.
Дополнительно, Путин акцентировал внимание на значимости разработки и использования собственных редкоземельных металлов для страны. Он выразил мнение, что объемы производства товаров из редкоземельных металлов в России необходимо кратно увеличить к 2030 году.
Сотрудничество России с США по редкоземельным ресурсам
Президент Путин заявил о готовности страны сотрудничать с американскими партнерами в сфере редкоземельных металлов. По его словам, сотрудничество может оказаться выгодным:
"Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею ввиду не только административные и правительственные структуры. Но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе", — сказал Путин.
По словам Путина, Россия готова работать с иностранными партнерами в том числе в новых регионах России. Именно там сосредоточено значительное количество ценных металлов.
Европа в переговорах по Украине
Путин заявил, что в отличие от нового президента Соединенных Штатов, европейские политические лидеры связаны с действующей киевской властью. «Европейские лидеры ангажированы текущим режимом в Киеве», — подчеркнул он в разговоре Зарубиным.
При этом участие Европы в переговорном процессе по Украине востребовано, заявил президент. Президент видел реакцию Европы на контакты РФ и США. Она, по мнению Путина, «эмоциональна и лишена практического смысла».
Сокращение вооружений на 50%
Путин выразил готовность к переговорам с Соединенными Штатами о возможном сокращении вооружений на 50%. Он также упомянул, что КНР может присоединиться к этой инициативе.
"Мы открыты к диалогу с США. Мне кажется, что предложение сократить вооружения на 50% со стороны обеих стран является хорошей идеей. Впоследствии Китай мог бы также присоединиться к этому соглашению, если выразит желание", — подчеркнул Путин.
Вопрос о возможности сокращения оборонных бюджетов был поднят в контексте предложения США России и КНР. Дональд Трамп выступил с такой идеей неделей ранее.
Инвестиции США в Россию
Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, заявил Путин. Инвестиции в проект с американской стороны могли бы составить миллиарды долларов.
«Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае», — заявил Путин. По словам президента, инвестиции США при этом могут оцениваться в 15 млрд долларов.
Если американские алюминиевые компании будут работать в России, это будет выгодно обеим сторонам, заявил президент. Компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты, подчеркнул он.
Кроме того, Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн. Это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.
Зеленский и обстановка на Украине
Путин заявил, что рейтинги Зеленского значительно уступают показателям его главного конкурента, бывшего главы украинского Минобороны Валерия Залужного:
"Рейтинги Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у его ближайшего конкурента Валерия Залужного", — отметил Путин.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, Путин. По его мнению, фигура Зеленского стала «токсичной», и нынешний украинский лидер вредит собственной армии. Его шансы на переизбрание равны нулю, отметил российский лидер.
При этом Россия не против сохранения украинской государственности. Важно только, чтобы страна не была враждебна по отношению к своим соседям.
Ожидание новых переговоров по Украине
Путин заявил, что в ходе недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, последний сообщил о предстоящей встрече «группы мира» по Украине, которая должна состояться в Нью-Йорке. Там будут обсуждаться актуальные вопросы по конфликту.
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