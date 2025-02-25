Макрон, как и Трамп, ждет перемирия на Украине в ближайшие недели

Макрон ожидает прекращения огня
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Французский лидер Эммануэль Макрон ждет, что бои на Украине прекратятся в течение ближайших недель. Об этом он заявил в беседе с Fox News.
«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — сказал Макрон.
24 февраля он провел переговоры по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома также подтвердил, что ждет прекращения огня в течение следующих недель.
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