Макрон, как и Трамп, ждет перемирия на Украине в ближайшие недели

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Макрон ожидает прекращения огня
Макрон ожидает прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Французский лидер Эммануэль Макрон ждет, что бои на Украине прекратятся в течение ближайших недель. Об этом он заявил в беседе с Fox News.

«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — сказал Макрон.

24 февраля он провел переговоры по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома также подтвердил, что ждет прекращения огня в течение следующих недель.

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Французский лидер Эммануэль Макрон ждет, что бои на Украине прекратятся в течение ближайших недель. Об этом он заявил в беседе с Fox News. «Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — сказал Макрон. 24 февраля он провел переговоры по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома также подтвердил, что ждет прекращения огня в течение следующих недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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