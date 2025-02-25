Небензя заявил о поводах думать, что конфликт на Украине скоро кончится

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Постпред считает, что в ООН пытались испортить урегулирование
Постпред считает, что в ООН пытались испортить урегулирование Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил оптимизм относительно возможности скорого и устойчивого урегулирования ситуации на Украине. Он отметил наличие положительных процессов, которые могут способствовать долгосрочному мирному разрешению кризиса.

«Воспринимаем заседание как попытку сорвать наметившиеся позитивные процессы, способные в самое ближайшее время привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского кризиса», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Мероприятие транслировалось в telegram-канале постпредства РФ в организации.

Французский президент Эммануэль Макрон 24 февраля заявил, что ждет завершения боев на Украине в течение ближайших недель. Ранее он провел переговоры по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома тоже сказал, что ждет прекращения огня в данные сроки.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил оптимизм относительно возможности скорого и устойчивого урегулирования ситуации на Украине. Он отметил наличие положительных процессов, которые могут способствовать долгосрочному мирному разрешению кризиса. «Воспринимаем заседание как попытку сорвать наметившиеся позитивные процессы, способные в самое ближайшее время привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского кризиса», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Мероприятие транслировалось в telegram-канале постпредства РФ в организации. Французский президент Эммануэль Макрон 24 февраля заявил, что ждет завершения боев на Украине в течение ближайших недель. Ранее он провел переговоры по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома тоже сказал, что ждет прекращения огня в данные сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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