Небензя заявил о поводах думать, что конфликт на Украине скоро кончится

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил оптимизм относительно возможности скорого и устойчивого урегулирования ситуации на Украине. Он отметил наличие положительных процессов, которые могут способствовать долгосрочному мирному разрешению кризиса.
«Воспринимаем заседание как попытку сорвать наметившиеся позитивные процессы, способные в самое ближайшее время привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского кризиса», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Мероприятие транслировалось в telegram-канале постпредства РФ в организации.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 февраля заявил, что ждет завершения боев на Украине в течение ближайших недель. Ранее он провел переговоры по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома тоже сказал, что ждет прекращения огня в данные сроки.
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