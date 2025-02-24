24 февраля 2025

В Челябинской области отремонтируют 15 железнодорожных переездов

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В Челябинской области отремонтируют наибольшее количество переездов на полигоне ЮУЖД
В Челябинской области отремонтируют наибольшее количество переездов на полигоне ЮУЖД Фото:

В Челябинской области проведут ремонты 15 железнодорожных переездов в 2025 году. Это почти половина всех запланированных объектов на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД), рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В текущем году на полигоне ЮУЖД запланирован ремонт 31 железнодорожного переезда, из них 15 — в Челябинской области, по семь переездов в Курганской и Оренбургской области, два — на территории Республики Башкортостан. На всех будет выполнена замена резинокордового настила», — сообщили в компании.

В дополнение на шести объектах перегона произведут замену устройств заграждения переездов — подъемных крышек, расположенных на уровне земли. Эти работы запланированы на двух переездах в Челябинской области: на участках Полетаево I — Смолино и Кунашак — Муслюмово.

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В Челябинской области проведут ремонты 15 железнодорожных переездов в 2025 году. Это почти половина всех запланированных объектов на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД), рассказали в пресс-службе перевозчика. «В текущем году на полигоне ЮУЖД запланирован ремонт 31 железнодорожного переезда, из них 15 — в Челябинской области, по семь переездов в Курганской и Оренбургской области, два — на территории Республики Башкортостан. На всех будет выполнена замена резинокордового настила», — сообщили в компании. В дополнение на шести объектах перегона произведут замену устройств заграждения переездов — подъемных крышек, расположенных на уровне земли. Эти работы запланированы на двух переездах в Челябинской области: на участках Полетаево I — Смолино и Кунашак — Муслюмово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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