В Челябинске разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье достиг 47%. В целом в городах России показатель вырос до 20% с 16%. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».
«Ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками за последний год увеличился с 16% до рекордных 20%. Значительное превышение [цен новостроек над ценами вторичного жилья] выявлено в Челябинске — на 47%», — сообщили аналитики.
В Томске и Тольятти наблюдается наибольший разрыв в стоимости квадратного метра между новостройками и жильем на вторичном рынке. Он превышает 52%. Специалисты подчеркивают, что даже завершение программы льготной ипотеки не способствовало стабилизации цен.
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