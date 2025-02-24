24 февраля 2025

В Челябинске новые квартиры оказались вдвое дороже вторичных

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске квартиры в новостройках почти вдвое дороже вторичного жилья
В Челябинске квартиры в новостройках почти вдвое дороже вторичного жилья Фото:

В Челябинске разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье достиг 47%. В целом в городах России показатель вырос до 20% с 16%. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».

«Ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками за последний год увеличился с 16% до рекордных 20%. Значительное превышение [цен новостроек над ценами вторичного жилья] выявлено в Челябинске — на 47%», — сообщили аналитики.

В Томске и Тольятти наблюдается наибольший разрыв в стоимости квадратного метра между новостройками и жильем на вторичном рынке. Он превышает 52%. Специалисты подчеркивают, что даже завершение программы льготной ипотеки не способствовало стабилизации цен.

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В Челябинске разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье достиг 47%. В целом в городах России показатель вырос до 20% с 16%. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики». «Ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками за последний год увеличился с 16% до рекордных 20%. Значительное превышение [цен новостроек над ценами вторичного жилья] выявлено в Челябинске — на 47%», — сообщили аналитики. В Томске и Тольятти наблюдается наибольший разрыв в стоимости квадратного метра между новостройками и жильем на вторичном рынке. Он превышает 52%. Специалисты подчеркивают, что даже завершение программы льготной ипотеки не способствовало стабилизации цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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