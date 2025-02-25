ВСУ массово атаковали регионы России

Над Брянской областью сбили 16 БПЛА за ночь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над тремя регионами России за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 19 беспилотников Украины. Больше всего было сбито над Брянской областью — 16 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за прошедшую ночь», — заявили в оборонном ведомстве. Так, БПЛА были уничтожены над Калужской (один дрон), Курской (два дрона) и Брянской (16 дронов) областями.
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