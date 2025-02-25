ВСУ массово атаковали регионы России

РИАН: ВСУ выпустили 19 дронов по трем регионам России
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Над Брянской областью сбили 16 БПЛА за ночь
Над Брянской областью сбили 16 БПЛА за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над тремя регионами России за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 19 беспилотников Украины. Больше всего было сбито над Брянской областью — 16 дронов.  Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за прошедшую ночь», — заявили в оборонном ведомстве. Так, БПЛА были уничтожены над Калужской (один дрон), Курской (два дрона) и Брянской (16 дронов) областями. 

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Над тремя регионами России за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 19 беспилотников Украины. Больше всего было сбито над Брянской областью — 16 дронов.  Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за прошедшую ночь», — заявили в оборонном ведомстве. Так, БПЛА были уничтожены над Калужской (один дрон), Курской (два дрона) и Брянской (16 дронов) областями. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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