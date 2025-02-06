Администрацию ямальского села, в которое не завозили продукты, проверят на соблюдение законов

После публикации URA.RU школу-интернат села Ратта и администрацию Красноселькупского района ЯНАО проверят сотрудники местной прокуратуры. Агентство сообщало, что в коллективной жалобе местные упоминали о просроченной еде, которой якобы кормят детей в школе из-за отсутствия своевременных поставок продуктов.
«Прокуратура Красноселькупского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по публикации в СМИ: „Отрезанными от „большой земли“ остались жители села Ратта“. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности администраций села Ратта и Красноселькупского района, МОУ „Раттовская школа-интернат основного общего образования им. С.И. Ирикова“, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
По сообщению окружной прокуратуры, на данный момент в село доставили продукты питания для школы и местных жителей. Ранее URA.RU писало, что источник агентства рассказал о прилете в Ратту вертолета с провизией.
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