06 февраля 2025

Администрацию ямальского села, в которое не завозили продукты, проверят на соблюдение законов

Прокуратура проверит работу мэрии Красноселькупского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор проверит администрацию и школу Ратты
Прокурор проверит администрацию и школу Ратты Фото:
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После публикации URA.RU школу-интернат села Ратта и администрацию Красноселькупского района ЯНАО проверят сотрудники местной прокуратуры. Агентство сообщало, что в коллективной жалобе местные упоминали о просроченной еде, которой якобы кормят детей в школе из-за отсутствия своевременных поставок продуктов.

«Прокуратура Красноселькупского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по публикации в СМИ: „Отрезанными от „большой земли“ остались жители села Ратта“. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности администраций села Ратта и Красноселькупского района, МОУ „Раттовская школа-интернат основного общего образования им. С.И. Ирикова“, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

По сообщению окружной прокуратуры, на данный момент в село доставили продукты питания для школы и местных жителей. Ранее URA.RU писало, что источник агентства рассказал о прилете в Ратту вертолета с провизией.

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После публикации URA.RU школу-интернат села Ратта и администрацию Красноселькупского района ЯНАО проверят сотрудники местной прокуратуры. Агентство сообщало, что в коллективной жалобе местные упоминали о просроченной еде, которой якобы кормят детей в школе из-за отсутствия своевременных поставок продуктов. «Прокуратура Красноселькупского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по публикации в СМИ: „Отрезанными от „большой земли“ остались жители села Ратта“. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности администраций села Ратта и Красноселькупского района, МОУ „Раттовская школа-интернат основного общего образования им. С.И. Ирикова“, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. По сообщению окружной прокуратуры, на данный момент в село доставили продукты питания для школы и местных жителей. Ранее URA.RU писало, что источник агентства рассказал о прилете в Ратту вертолета с провизией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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