Кому Россия будет продавать алюминий после санкций Европы

После запрета на импорт алюминия в станы Европы Россия планирует рассмотреть для поставки новые рынки сбыта. На данный момент для государства существует не менее шести перспективных направлений, в числе которых Китай и Африка.
«Аналитики сходятся во мнении, что поставки в Европу можно заместить. Среди возможных направлений — Китай, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ, рынки Африки и Латинской Америки», — сообщает издание РБК. Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», не исключает также варианта увеличения поставок на внутренний рынок России.
Однако даже в этом случае крупнейший производитель алюминия за пределами Китая компания «Русал» может столкнуться с рядом сложностей. Среди них — высокая ключевая ставка внутри страны, а также проблемы с логистикой по восточному направлению РЖД.
Вместе с тем перенаправление поставок с европейских стран в сторону Китая может привести к потерям в выручке. По подсчетам аналитика «БКС Мир инвестиций», они составят 40 миллионов долларов США, что не является критичным значением для компании. Спрос на металл на внутреннем рынке страны может поспособствовать развитию производителя.
В ноябре 2024 года «Русал» сократил производство на 6,6%. Такое решение было принято в связи с вызовами, сформировавшимися на рынке в тот момент, а именно значительным повышением стоимости глинозема и «высокими рисками сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры».
Ранее ЕС в рамках 16 пакета санкций против России ограничил импорт товаров, произведенных в России. В их число вошли алюминий, пластмассы, химикаты.
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