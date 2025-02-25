Водителей предупредили о новых дорожных знаках. Фото

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Из-за введения нового ГОСТа в Москве демонтируют 55 тысяч дорожных знаков
Из-за введения нового ГОСТа в Москве демонтируют 55 тысяч дорожных знаков Фото:

Росстандарт объявил о введении нового ГОСТа, предусматривающего появление на дорогах новых знаков и правил их использования. Среди нововведений: знак «Глухие», предназначенный для информирования водителей о наличии на дороге слабослышащих или неслышащих пешеходов, а также изменение в знаке «Стоп-линия» — он может располагаться вертикально. Вступление стандарта в силу запланировано на 1 января 2026 года, сообщили журналисты. 

«Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года. Столичные власти уже заявили, что планируют демонтировать 55 тысяч лишних указателей», — передает «Коммерсант». Отмечается, что московские власти проведут демонтаж знаков, чтобы сделать движение в городе «более комфортным».

Так, появится знак «Глухие», который предупреждает водителей о наличии вблизи слабослышащих или глухих пешеходов. Эти знаки часто устанавливаются у медицинских учреждений и зданий общественных организаций. Кроме того, были обновлены таблички, которые указывают на временные ограничения действия дорожных знаков. Теперь, помимо указания конкретных часов и дней недели, могут быть указаны и месяцы.

Также будут объединены несколько знаков на одной табличке для упрощения восприятия информации. Например, рекомендуемое ограничение скорости теперь может размещаться на одном знаке с указателем «Искусственная неровность». При этом знак «Парковка» могут совместить с указаниями на способ размещения транспортного средства на стоянке. Изменения коснулись и знака «Стоп-линия», который теперь может быть размещен в вертикальном формате.

Новые дорожные знаки и таблички
Новые дорожные знаки и таблички
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Росстандарт объявил о введении нового ГОСТа, предусматривающего появление на дорогах новых знаков и правил их использования. Среди нововведений: знак «Глухие», предназначенный для информирования водителей о наличии на дороге слабослышащих или неслышащих пешеходов, а также изменение в знаке «Стоп-линия» — он может располагаться вертикально. Вступление стандарта в силу запланировано на 1 января 2026 года, сообщили журналисты.  «Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года. Столичные власти уже заявили, что планируют демонтировать 55 тысяч лишних указателей», — передает «Коммерсант». Отмечается, что московские власти проведут демонтаж знаков, чтобы сделать движение в городе «более комфортным». Так, появится знак «Глухие», который предупреждает водителей о наличии вблизи слабослышащих или глухих пешеходов. Эти знаки часто устанавливаются у медицинских учреждений и зданий общественных организаций. Кроме того, были обновлены таблички, которые указывают на временные ограничения действия дорожных знаков. Теперь, помимо указания конкретных часов и дней недели, могут быть указаны и месяцы. Также будут объединены несколько знаков на одной табличке для упрощения восприятия информации. Например, рекомендуемое ограничение скорости теперь может размещаться на одном знаке с указателем «Искусственная неровность». При этом знак «Парковка» могут совместить с указаниями на способ размещения транспортного средства на стоянке. Изменения коснулись и знака «Стоп-линия», который теперь может быть размещен в вертикальном формате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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