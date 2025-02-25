Росстандарт объявил о введении нового ГОСТа, предусматривающего появление на дорогах новых знаков и правил их использования. Среди нововведений: знак «Глухие», предназначенный для информирования водителей о наличии на дороге слабослышащих или неслышащих пешеходов, а также изменение в знаке «Стоп-линия» — он может располагаться вертикально. Вступление стандарта в силу запланировано на 1 января 2026 года, сообщили журналисты.
«Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года. Столичные власти уже заявили, что планируют демонтировать 55 тысяч лишних указателей», — передает «Коммерсант». Отмечается, что московские власти проведут демонтаж знаков, чтобы сделать движение в городе «более комфортным».
Так, появится знак «Глухие», который предупреждает водителей о наличии вблизи слабослышащих или глухих пешеходов. Эти знаки часто устанавливаются у медицинских учреждений и зданий общественных организаций. Кроме того, были обновлены таблички, которые указывают на временные ограничения действия дорожных знаков. Теперь, помимо указания конкретных часов и дней недели, могут быть указаны и месяцы.
Также будут объединены несколько знаков на одной табличке для упрощения восприятия информации. Например, рекомендуемое ограничение скорости теперь может размещаться на одном знаке с указателем «Искусственная неровность». При этом знак «Парковка» могут совместить с указаниями на способ размещения транспортного средства на стоянке. Изменения коснулись и знака «Стоп-линия», который теперь может быть размещен в вертикальном формате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.