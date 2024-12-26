С 1 января вырастут штрафы за нарушение ПДД: сколько придется заплатить

В России увеличиваются штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным, он вступит в силу 1 января 2025 года. В частности, с 30 до 45 тысяч рублей возрастет плата за вождение автомобиля в пьяном виде. О том, на сколько увеличились какие появились новые штрафы за нарушение ПДД — в материале URA.RU.
Из документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов, следует что повышены штрафы за следующие нарушения:
- вождение в состоянии опьянения — с 30 до 45 тысяч рублей;
- отказ от медицинского освидетельствования на опьянение — с 30 до 45 тысяч рублей;
- выезд на встречку — с пяти до 7,5 тысяч;
- штраф за нарушение, повлекшее легкий вред здоровью для потерпевшего составит от 3750 до 7,5 тысяч рублей. Ранее он составлял от 2,5 до пяти тысяч;
- превышение скорости более чем на 80 км/ч — с пяти до 7,5 тысяч;
- выезд на полосу для общественного транспорта — с 1,5 тысяч до 2250 рублей;
- нарушение правил расположения авто на проезжей части, проезжей части встречного разъезда, за движение по обочинам — с 1,5 тысяч до 2250 рублей;
- штраф за выезд на встречку при объезде препятствия составит от 1500 до 2250 рублей. Ранее он составлял от тысячи до 1,5 тысячи рублей;
- проезд на красный или на запрещающий жест регулировщика — с тысячи до 1,5 тысяч рублей;
- превышение скорости от 20 до 40 км/ч — с 500 до 750 рублей;
- несоблюдение требований дорожных знаков — с 500 до 750 рублей.
Также в законе отмечено, что с 1 января повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО составит пять тысяч рублей. А скидка на оплату штрафа составит не 50%, а 25%, и действовать она будет не 20 дней, а 30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.