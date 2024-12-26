С 1 января вырастут штрафы за нарушение ПДД: сколько придется заплатить

В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января 2025 года до 45 тысяч рублей вырастут штрафы, в частности, за вождение в состоянии опьянения
С 1 января 2025 года до 45 тысяч рублей вырастут штрафы, в частности, за вождение в состоянии опьянения Фото:

В России увеличиваются штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным, он вступит в силу 1 января 2025 года. В частности, с 30 до 45 тысяч рублей возрастет плата за вождение автомобиля в пьяном виде. О том, на сколько увеличились какие появились новые штрафы за нарушение ПДД — в материале URA.RU. 

Из документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов, следует что повышены штрафы за следующие нарушения:

  • вождение в состоянии опьянения — с 30 до 45 тысяч рублей;
  • отказ от медицинского освидетельствования на опьянение — с 30 до 45 тысяч рублей;
  • выезд на встречку — с пяти до 7,5 тысяч;
  • штраф за нарушение, повлекшее легкий вред здоровью для потерпевшего составит от 3750 до 7,5 тысяч рублей. Ранее он составлял от 2,5 до пяти тысяч;
  • превышение скорости более чем на 80 км/ч — с пяти до 7,5 тысяч;
  • выезд на полосу для общественного транспорта — с 1,5 тысяч до 2250 рублей;
  • нарушение правил расположения авто на проезжей части, проезжей части встречного разъезда, за движение по обочинам — с 1,5 тысяч до 2250 рублей;
  • штраф за выезд на встречку при объезде препятствия составит от 1500 до 2250 рублей. Ранее он составлял от тысячи до 1,5 тысячи рублей;
  • проезд на красный или на запрещающий жест регулировщика — с тысячи до 1,5 тысяч рублей;
  • превышение скорости от 20 до 40 км/ч — с 500 до 750 рублей;
  • несоблюдение требований дорожных знаков — с 500 до 750 рублей.

Также в законе отмечено, что с 1 января повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО составит пять тысяч рублей. А скидка на оплату штрафа составит не 50%, а 25%, и действовать она будет не 20 дней, а 30.

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В России увеличиваются штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным, он вступит в силу 1 января 2025 года. В частности, с 30 до 45 тысяч рублей возрастет плата за вождение автомобиля в пьяном виде. О том, на сколько увеличились какие появились новые штрафы за нарушение ПДД — в материале URA.RU.  Из документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов, следует что повышены штрафы за следующие нарушения: Также в законе отмечено, что с 1 января повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО составит пять тысяч рублей. А скидка на оплату штрафа составит не 50%, а 25%, и действовать она будет не 20 дней, а 30.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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