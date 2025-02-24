24 февраля 2025

В свердловском городе вторые сутки не могут найти 17-летнюю девушку. Фото

В Полевском пропала 17-летняя девушка
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Девушка пропала 24 февраля (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) с 24 февраля не могут найти 17-летнюю Викторию Хайретдинову. На поиски девушки вышли волонтеры, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Хайретдинова Виктория Дамировна. Может находиться в вашем районе или городе», — следует из поста спасателей в соцсети «ВКонтакте». Сообщить о ее местонахождении можно по телефонам 89221423371 или 89222144527.

Ростом девушка 164 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку.

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В Полевском (Свердловская область) с 24 февраля не могут найти 17-летнюю Викторию Хайретдинову. На поиски девушки вышли волонтеры, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Хайретдинова Виктория Дамировна. Может находиться в вашем районе или городе», — следует из поста спасателей в соцсети «ВКонтакте». Сообщить о ее местонахождении можно по телефонам 89221423371 или 89222144527. Ростом девушка 164 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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