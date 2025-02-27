Загадочно пропавшая под Екатеринбургом студентка нашлась в Ижевске

Студентку из Полевского (Свердловская область), 17-летнюю Викторию, нашли живой. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Найдена. Жива!» — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Друзья девушки сказали URA.RU, что ее обнаружили в Ижевске. Сейчас с Викой работает местная полиция. «Завтра ее привезут в Полевской», — добавил ее друг.
Он отметил, что за сутки до этого Вика сняла квартиру на ВИЗе в Екатеринбурге. Арендатору она представились другим именем и назвала другой возраст. Для аренды она использовала другой номер сотового, который ей не принадлежит. «Утром ей вызвали такси и она поехала дальше», — заключил собеседник агентства.
Поисковая операция шла с 24 февраля. Вика вышла из техникума и пропала. Перед исчезновением она заблокировала друзей и родных в соцсетях. Затем отключила телефона. Ее видели в разных частях Екатеринбурга. По одной из версий, девушку могли вести мошенники.
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