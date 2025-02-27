27 февраля 2025

Загадочно пропавшая под Екатеринбургом студентка нашлась в Ижевске

Пропавшая под Екатеринбургом студентка нашлась в Ижевске
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка нашлась в Ижевске, сейчас она едет в Полевской
Девушка нашлась в Ижевске, сейчас она едет в Полевской Фото:

Студентку из Полевского (Свердловская область), 17-летнюю Викторию, нашли живой. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найдена. Жива!» — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Друзья девушки сказали URA.RU, что ее обнаружили в Ижевске. Сейчас с Викой работает местная полиция. «Завтра ее привезут в Полевской», — добавил ее друг.

Он отметил, что за сутки до этого Вика сняла квартиру на ВИЗе в Екатеринбурге. Арендатору она представились другим именем и назвала другой возраст. Для аренды она использовала другой номер сотового, который ей не принадлежит. «Утром ей вызвали такси и она поехала дальше», — заключил собеседник агентства.

Поисковая операция шла с 24 февраля. Вика вышла из техникума и пропала. Перед исчезновением она заблокировала друзей и родных в соцсетях. Затем отключила телефона. Ее видели в разных частях Екатеринбурга. По одной из версий, девушку могли вести мошенники.

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Студентку из Полевского (Свердловская область), 17-летнюю Викторию, нашли живой. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Найдена. Жива!» — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Друзья девушки сказали URA.RU , что ее обнаружили в Ижевске. Сейчас с Викой работает местная полиция. «Завтра ее привезут в Полевской», — добавил ее друг. Он отметил, что за сутки до этого Вика сняла квартиру на ВИЗе в Екатеринбурге. Арендатору она представились другим именем и назвала другой возраст. Для аренды она использовала другой номер сотового, который ей не принадлежит. «Утром ей вызвали такси и она поехала дальше», — заключил собеседник агентства. Поисковая операция шла с 24 февраля. Вика вышла из техникума и пропала. Перед исчезновением она заблокировала друзей и родных в соцсетях. Затем отключила телефона. Ее видели в разных частях Екатеринбурга. По одной из версий, девушку могли вести мошенники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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