Европейский Союз предложил Украине свою сделку по «критически важным материалам», то есть природным ресурсам. Об этом сообщил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, отметив, что ЕС никогда не потребует сделки, которая будет не выгодна для какой-либо из сторон.
«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — заявил Сежурне. Его слова приводит AFP.
Предложение Европы было озвучено украинскими официальными лицами во время визита в Киев. Стефан Сежурне сообщил, что ЕС никогда не будет настаивать на соглашении, которое было бы невыгодно для любой из сторон. В подтверждение этого мнения, глава Евросовета Антониу Кошта в беседе с «Суспільне» заявил, что за последние три года ЕС активно поддерживал Украину, делая это не только ради самой страны и ее граждан, но и в интересах европейской безопасности. При этом Европа не стремится использовать природные ресурсы Украины в своих целях.
Ранее Вашингтон и Киев заключили сделку по редкоземельным ресурсам. Однако до этого глава Украины Владимир Зеленский выражал несогласие по сделке, потому что страна будет обязана отказаться от доходов с природных ресурсов. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что страну не волнует это соглашение.
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