24 февраля 2025

В Перми нашли подрядчика, который за 154 млн построит лыжероллерную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Протяженность трассы составит 3,3 километра, ширина — 6 метров
Протяженность трассы составит 3,3 километра, ширина — 6 метров Фото:

Определен подрядчик по строительству лыжероллерной трассы в Перми на улице Агрономической, 23. Им стало ООО «Техдоргрупп». По данным в открытых источниках, эта фирма занимается строительством дорог и автомагистралей на региональном рынке с 2009 года.

«Стоимость контракта составила 154,5 млн рублей. Все работы исполнитель должен выполнить до 31 октября 2025 года. Протяженность объекта составит 3,3 километра, ширина — 6 метров. Там обустроят мостовые переходы в местах, где маршрут трассы пересекают ручьи», — указано на портале госзакупок.

Также в техзадании говорится об оснащении трассы системой освещения и видеонаблюдения, электронным информационным табло, веревочной сеткой при спусках на поворотах. Это нужно для безопасности спортсменов. Летом на объекте будут кататься на лыжероллерах, а зимой — на лыжах.

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Определен подрядчик по строительству лыжероллерной трассы в Перми на улице Агрономической, 23. Им стало ООО «Техдоргрупп». По данным в открытых источниках, эта фирма занимается строительством дорог и автомагистралей на региональном рынке с 2009 года. «Стоимость контракта составила 154,5 млн рублей. Все работы исполнитель должен выполнить до 31 октября 2025 года. Протяженность объекта составит 3,3 километра, ширина — 6 метров. Там обустроят мостовые переходы в местах, где маршрут трассы пересекают ручьи», — указано на портале госзакупок. Также в техзадании говорится об оснащении трассы системой освещения и видеонаблюдения, электронным информационным табло, веревочной сеткой при спусках на поворотах. Это нужно для безопасности спортсменов. Летом на объекте будут кататься на лыжероллерах, а зимой — на лыжах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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