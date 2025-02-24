В Перми нашли подрядчика, который за 154 млн построит лыжероллерную трассу

Определен подрядчик по строительству лыжероллерной трассы в Перми на улице Агрономической, 23. Им стало ООО «Техдоргрупп». По данным в открытых источниках, эта фирма занимается строительством дорог и автомагистралей на региональном рынке с 2009 года.
«Стоимость контракта составила 154,5 млн рублей. Все работы исполнитель должен выполнить до 31 октября 2025 года. Протяженность объекта составит 3,3 километра, ширина — 6 метров. Там обустроят мостовые переходы в местах, где маршрут трассы пересекают ручьи», — указано на портале госзакупок.
Также в техзадании говорится об оснащении трассы системой освещения и видеонаблюдения, электронным информационным табло, веревочной сеткой при спусках на поворотах. Это нужно для безопасности спортсменов. Летом на объекте будут кататься на лыжероллерах, а зимой — на лыжах.
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