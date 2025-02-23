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Компания из ЯНАО задолжала вахтовикам более шести миллионов рублей

Прокуратура Нового Уренгоя проверила ООО «Ямалнефтегазстрой»
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания из Нового Уренгоя недоплатила вахтовикам
Компания из Нового Уренгоя недоплатила вахтовикам Фото:

Организация ООО «Ямалнефтегазстрой» из Нового Уренгоя (ЯНАО) задолжала 148 сотрудникам, в том числе вахтовикам, более шести миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения окружной прокуратуры.

«Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „Ямалнефтегазстрой“. Установлено, что перед 148 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за декабрь 2024 год в размере 6,6 млн рублей», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

Руководителю предприятия внесли представление, а в интересах работников в суд направили иски о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за нарушение сроков ее выплаты. Задолженности по зарплате перед сотрудниками «Ямалнефтегазстроя» были погашены в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за проблем с оплатой труда строительная компания ООО «Ямалнефтегазстрой» потеряла порядка 40 своих сотрудников, работающих вахтовым методом. В компании отрицают увольнение стольких сотрудников. По сообщению сотрудника ООО «Ямалнефтегазстрой» агентству, из компании ушло около 15 человек по причинам не связанным с задержкой зарплаты.

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Организация ООО «Ямалнефтегазстрой» из Нового Уренгоя (ЯНАО) задолжала 148 сотрудникам, в том числе вахтовикам, более шести миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения окружной прокуратуры. «Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „Ямалнефтегазстрой“. Установлено, что перед 148 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за декабрь 2024 год в размере 6,6 млн рублей», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Руководителю предприятия внесли представление, а в интересах работников в суд направили иски о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за нарушение сроков ее выплаты. Задолженности по зарплате перед сотрудниками «Ямалнефтегазстроя» были погашены в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что из-за проблем с оплатой труда строительная компания ООО «Ямалнефтегазстрой» потеряла порядка 40 своих сотрудников, работающих вахтовым методом. В компании отрицают увольнение стольких сотрудников. По сообщению сотрудника ООО «Ямалнефтегазстрой» агентству, из компании ушло около 15 человек по причинам не связанным с задержкой зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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