Глава челябинского села и депутат задержаны за жестокое убийство женщины

В Челябинской области глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат со своим сыном задержаны за похищение и жестокое убийство 46-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
«В СУ СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского района, депутата собрания депутатов Брединского района и его сына. Их подозревают по пп. „а, в, г“ ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), пп. „в, д, ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным СК, вечером 23 февраля трое пьяных мужчин договорились похитить из дома по улице Братьев Смирновых женщину, с которой у них ранее был конфликт. Затем они расправились с ней с особой жестокостью. Фигуранты задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения.
«В суд направлены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение следственных действий для сбора и закрепления доказательств», — добавили в пресс-службе ведомства.
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