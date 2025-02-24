Челябинская полиция раскрыла подробности жестокого убийства женщины главой села

За жестокое убийство женщины главой челябинского села задержаны три человека

25 февраля 2025 в 11:31 Размер текста - 17 +

Полиция раскрыла убийство по горячим следам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница поселка Рымникский Брединского района Челябинской области звонила в полицию перед тем, как ее похитили и жестоко убили. Подробности раскрытия преступления по горячим следам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России. «Поздним вечером в полицию Брединского района позвонила 46-летняя жительница поселка Рымникский и сообщила, что в отношении нее совершаются противоправные деяния. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, однако обнаружили оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес», — уточнили в пресс-службе ведомства. Силовики поехали по следам и нашли в овраге у дороги Кизильское — Бреды — Мариинский труп женщины. Оперативники в короткие сроки установили машину и личности подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. «По подозрению в совершении преступления стражи порядка оперативно задержали троих мужчин, 1964, 1978 и 1993 годов рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ранее возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений», — добавили в пресс-службе ведомства. Преступление было совершено вечером 23 февраля. По данным следствия, глава села Дмитрий Рудский, а также депутат со своим сыном распивали алкоголь и в процессе решили напасть на женщину, с которой у них ранее был конфликт. Они похитили ее из дома, а затем убили с особой жестокостью. Возбуждено пять уголовных дел, ведется расследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница поселка Рымникский Брединского района Челябинской области звонила в полицию перед тем, как ее похитили и жестоко убили. Подробности раскрытия преступления по горячим следам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России. «Поздним вечером в полицию Брединского района позвонила 46-летняя жительница поселка Рымникский и сообщила, что в отношении нее совершаются противоправные деяния. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, однако обнаружили оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес», — уточнили в пресс-службе ведомства. Силовики поехали по следам и нашли в овраге у дороги Кизильское — Бреды — Мариинский труп женщины. Оперативники в короткие сроки установили машину и личности подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. «По подозрению в совершении преступления стражи порядка оперативно задержали троих мужчин, 1964, 1978 и 1993 годов рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ранее возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений», — добавили в пресс-службе ведомства. Преступление было совершено вечером 23 февраля. По данным следствия, глава села Дмитрий Рудский, а также депутат со своим сыном распивали алкоголь и в процессе решили напасть на женщину, с которой у них ранее был конфликт. Они похитили ее из дома, а затем убили с особой жестокостью. Возбуждено пять уголовных дел, ведется расследование.