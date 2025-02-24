24 февраля 2025

Из Тюмени распродают дешевые билеты на Шри-Ланку

В Тюмени продаются дешевые билеты на Шри-Ланку за девять тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На Шри-Ланку рейсы из Тюмени летают регулярно
На Шри-Ланку рейсы из Тюмени летают регулярно Фото:

Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 933 рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Хамбантота. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Тюмень — Хамбантота. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 9 933 рубля» — указано на сайте бронирования и покупке билетов. В стоимость также включен багаж 20 килограмм.

Рейс запланирован на 23 апреля. Расчетное время в пути составит семь часов 40 минут. В другие дни минимальная стоимость вылета на Шри-Ланку составит 29 508 рублей.

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Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 933 рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Хамбантота. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов. «Тюмень — Хамбантота. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 9 933 рубля» — указано на сайте бронирования и покупке билетов. В стоимость также включен багаж 20 килограмм. Рейс запланирован на 23 апреля. Расчетное время в пути составит семь часов 40 минут. В другие дни минимальная стоимость вылета на Шри-Ланку составит 29 508 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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