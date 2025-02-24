Из Тюмени распродают дешевые билеты на Шри-Ланку

На Шри-Ланку рейсы из Тюмени летают регулярно
Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 933 рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Хамбантота. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Тюмень — Хамбантота. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 9 933 рубля» — указано на сайте бронирования и покупке билетов. В стоимость также включен багаж 20 килограмм.
Рейс запланирован на 23 апреля. Расчетное время в пути составит семь часов 40 минут. В другие дни минимальная стоимость вылета на Шри-Ланку составит 29 508 рублей.
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