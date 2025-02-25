В России обновили ГОСТ размещения дорожных знаков. Введены как непосредственно новые знаки, так и обновлены правила их применения в целом. Регионы могут начать использовать новый стандарт уже сейчас, хотя он станет обязательным только с 1 января 2026 года. URA.RU рассказывает, какие изменения ждут водителей и пешеходов уже сейчас.
Новый стандарт
Росстандарт опубликовал обновленный ГОСТ-Р 52289, который предусматривает внедрение новых дорожных знаков и изменения в правилах их использования. Также был модернизирован дизайн некоторых указателей.
Согласно нововведениям, устанавливаются обязательные правила для размещения дорожных знаков и нанесения разметки, которыми должны руководствоваться дорожные организации и собственники дорог. Росстандарт уже утвердил эти поправки — в целом по стране они начнут действовать с начала 2026 года, однако отдельные регионы могут применять знаки по новому стандарту уже сейчас.
Зачем вообще обновляют дорожные знаки
Сам ГОСТ разрабатывался три года с участием специалистов Центра организации дорожного движения Москвы. Основной целью изменений является сокращение количества дорожных знаков для улучшения концентрации внимания водителей и повышения безопасности движения. Поправки в ГОСТ направлены на уменьшение визуального шума на дорогах.
Кроме того, в новом ГОСТе предусмотрена возможность для регионов уменьшить ширину мест для параллельной парковки автомобилей. Это позволит более эффективно использовать ограниченное пространство для парковки, особенно в узких проездах.
Вводят новые и обновляют старые
Предупреждения об инвалидах
В рамках обновления стандартов дорожного движения вводятся новые знаки и модифицируются существующие. Среди обновленных дорожных знаков, например, табличка «Глухие», которая предупреждает водителей о наличии вблизи пешеходов с нарушениями слуха. Планируется, что такие знаки будут устанавливаться около медицинских учреждений и организаций, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Два в одном
Теперь могут быть объединены несколько знаков на одной табличке. Например, знаки ограничения скорости могут сопровождаться предупреждениями о наличии «лежачих полицейских». Аналогичным образом обновят знаки о парковке, которые будут включать в себя и способ размещения автомобиля. Также рекомендуемое ограничение скорости может быть объединено со знаком «Искусственная неровность».
Прочие изменения
Обновлены и временные рамки действия дорожных знаков. Теперь они могут включать не только часы и дни недели, но и месяцы. Изменения коснулись и знака «Стоп-линия», который теперь может быть выполнен в вертикальной ориентации, что повышает его видимость и эффективность.
Изменены и правила применения старых дорожных указателей. Например, перед некоторыми регулируемыми перекрестками теперь необязательно ставить знак «Стоп-линия», достаточно разметки.
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