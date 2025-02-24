24 февраля 2025

Глава УМВД Меньшенин: уголовный розыск Челябинска не укомплектован на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Недокомплект в уголовном розыске Челябинска составил 30%, сообщил Меньшенин
Недокомплект в уголовном розыске Челябинска составил 30%, сообщил Меньшенин Фото:

Отдел уголовного розыска УМВД Челябинска не укомплектован сотрудниками на 30%. Об этом сообщил начальник городского главка Андрей Меньшенин на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Служба участковых уполномоченных укомплектована. Там некомплект составляет 15%. Служба уголовного розыска Челябинска имеет 30% некомплекта. Здесь необходимо расставлять акценты на другие подразделения с учетом той нагрузки, которую испытывают сотрудники уголовного розыска», — уточнил Меньшенин.

Руководитель УМВД уточнил, что после обращения к губернатору Алексею Текслеру, для сотрудников сержантского состава сделали надбавку к зарплате. Он считает, что это положительно сказалось на мотивации и ощущении поддержки. Меньшенин уточнил, что в планы заложены агитационные мероприятия, включая кампании в школах и других учебных заведениях.

«Важно поднятие имиджа сотрудников полиции. Необходимо, чтобы люди шли в профессию, и мы понимаем, что вопрос не в зарплате, а в признании», — заявил Меньшенин.

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Отдел уголовного розыска УМВД Челябинска не укомплектован сотрудниками на 30%. Об этом сообщил начальник городского главка Андрей Меньшенин на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Служба участковых уполномоченных укомплектована. Там некомплект составляет 15%. Служба уголовного розыска Челябинска имеет 30% некомплекта. Здесь необходимо расставлять акценты на другие подразделения с учетом той нагрузки, которую испытывают сотрудники уголовного розыска», — уточнил Меньшенин. Руководитель УМВД уточнил, что после обращения к губернатору Алексею Текслеру, для сотрудников сержантского состава сделали надбавку к зарплате. Он считает, что это положительно сказалось на мотивации и ощущении поддержки. Меньшенин уточнил, что в планы заложены агитационные мероприятия, включая кампании в школах и других учебных заведениях. «Важно поднятие имиджа сотрудников полиции. Необходимо, чтобы люди шли в профессию, и мы понимаем, что вопрос не в зарплате, а в признании», — заявил Меньшенин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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