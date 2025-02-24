Глава УМВД Меньшенин: уголовный розыск Челябинска не укомплектован на 30%

Отдел уголовного розыска УМВД Челябинска не укомплектован сотрудниками на 30%. Об этом сообщил начальник городского главка Андрей Меньшенин на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.
«Служба участковых уполномоченных укомплектована. Там некомплект составляет 15%. Служба уголовного розыска Челябинска имеет 30% некомплекта. Здесь необходимо расставлять акценты на другие подразделения с учетом той нагрузки, которую испытывают сотрудники уголовного розыска», — уточнил Меньшенин.
Руководитель УМВД уточнил, что после обращения к губернатору Алексею Текслеру, для сотрудников сержантского состава сделали надбавку к зарплате. Он считает, что это положительно сказалось на мотивации и ощущении поддержки. Меньшенин уточнил, что в планы заложены агитационные мероприятия, включая кампании в школах и других учебных заведениях.
«Важно поднятие имиджа сотрудников полиции. Необходимо, чтобы люди шли в профессию, и мы понимаем, что вопрос не в зарплате, а в признании», — заявил Меньшенин.
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