Пермского полицейского осудили за сокрытие ДТП с участием родственника

Чусовской городской суд Пермского края признал виновным в превышении должностных полномочий заместителя начальника отдела МВД по Горнозаводскому округу. Об этом сообщает telegram-канал Пермского краевого суда.
«В мае 2021 года заместитель начальника ОМВД России по Горнозаводскому округу отдал указание сотрудникам Госавтоинспекции, находящимся у него в прямом служебном подчинении, об укрытии от регистрации и протоколирования информации о ДТП с участием родственника», — говорится в сообщении. Он также отдал распоряжение не отстранять предполагаемого виновника от управления автомобилем и не проводить в отношении него медицинского освидетельствования.
С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на два года. Приговор не вступил в законную силу.
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