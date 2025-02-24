24 февраля 2025

Пермского полицейского осудили за сокрытие ДТП с участием родственника

Замначальника ОМВД Горнозаводска оштрафовали за превышение полномочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 70 тысяч рублей
Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 70 тысяч рублей Фото:

Чусовской городской суд Пермского края признал виновным в превышении должностных полномочий заместителя начальника отдела МВД по Горнозаводскому округу. Об этом сообщает telegram-канал Пермского краевого суда.

«В мае 2021 года заместитель начальника ОМВД России по Горнозаводскому округу отдал указание сотрудникам Госавтоинспекции, находящимся у него в прямом служебном подчинении, об укрытии от регистрации и протоколирования информации о ДТП с участием родственника», — говорится в сообщении. Он также отдал распоряжение не отстранять предполагаемого виновника от управления автомобилем и не проводить в отношении него медицинского освидетельствования.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что В Краснокамске Пермского края гендиректора управляющей компании, которая скрывалась от приставов, приговорили к 35 дням обязательных работ. Причиной послужила невыплата штрафов на сумму в 160 тысяч рублей.

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Чусовской городской суд Пермского края признал виновным в превышении должностных полномочий заместителя начальника отдела МВД по Горнозаводскому округу. Об этом сообщает telegram-канал Пермского краевого суда. «В мае 2021 года заместитель начальника ОМВД России по Горнозаводскому округу отдал указание сотрудникам Госавтоинспекции, находящимся у него в прямом служебном подчинении, об укрытии от регистрации и протоколирования информации о ДТП с участием родственника», — говорится в сообщении. Он также отдал распоряжение не отстранять предполагаемого виновника от управления автомобилем и не проводить в отношении него медицинского освидетельствования. С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на два года. Приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что В Краснокамске Пермского края гендиректора управляющей компании, которая скрывалась от приставов, приговорили к 35 дням обязательных работ. Причиной послужила невыплата штрафов на сумму в 160 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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