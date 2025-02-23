Директора пермской управляющей компании наказали за «прятки» от приставов

В Краснокамске Пермского края гендиректора управляющей компании приговорили к 35 дням обязательных работ. Причиной послужила невыплата штрафов на сумму в 160 тысяч рублей. Также 27-летняя руководитель УК скрывалась от судебных приставов.
«В ходе проверки в работе управляющей компании выявили нарушения. В многоквартирных домах, которые она обслуживала, были неисправности с отоплением, канализацией. Недочеты были в работе инженерных систем, частично обрушился фундамент. 27-летней руководительнице УК были вынесены предписания об устранении недостатков, однако ситуация не изменилась, в связи с чем директора привлекли к административной ответственности», — сообщается на официальном сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
Несмотря на уведомление о задолженности, женщина штрафы не оплачивала, требования приставов о явке на прием игнорировала. Выходы по месту регистрации должницы результата не давали, по адресу, указанному в документах, она не проживала. Возглавляемая ей УК также отсутствовала по юридическому адресу. Пришлось оформить ее принудительный привод. Теперь директору УК предстоит не только оплатить семь штрафов, но и больше месяца провести на обязательных работах.
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