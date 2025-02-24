24 февраля 2025

Челябинская полиция депортировала почти 500 мигрантов из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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33 мигрантам, ранее проживающим в Челябинске, закрыли въезд в РФ после депортации
33 мигрантам, ранее проживающим в Челябинске, закрыли въезд в РФ после депортации Фото:

Полицией Челябинска за нарушения миграционного законодательства из России были выдворены 476 иностранных граждан. Об этом сообщил начальник УМВД Андрей Меньшенин на заседании городской думы.

«За совершение правонарушений в сфере миграционного законодательства с территории России выгнали 476 мигрантов. Въезд в РФ закрыт для 33 иностранных граждан», — заявил Андрей Меньшенин.

Он также отметил, что в 2024 году удалось снизить количество деяний, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, почти на 40%. Кроме того, по словам начальника УМВД, уменьшилось и число преступлений в отношении приезжих. Всего было зафиксировано 67 таких случаев. За год в ходе регулярных проверок выявлено около 16 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, заключил Меньшенин.

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Полицией Челябинска за нарушения миграционного законодательства из России были выдворены 476 иностранных граждан. Об этом сообщил начальник УМВД Андрей Меньшенин на заседании городской думы. «За совершение правонарушений в сфере миграционного законодательства с территории России выгнали 476 мигрантов. Въезд в РФ закрыт для 33 иностранных граждан», — заявил Андрей Меньшенин. Он также отметил, что в 2024 году удалось снизить количество деяний, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, почти на 40%. Кроме того, по словам начальника УМВД, уменьшилось и число преступлений в отношении приезжих. Всего было зафиксировано 67 таких случаев. За год в ходе регулярных проверок выявлено около 16 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, заключил Меньшенин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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