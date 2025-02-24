Челябинская полиция депортировала почти 500 мигрантов из РФ

Полицией Челябинска за нарушения миграционного законодательства из России были выдворены 476 иностранных граждан. Об этом сообщил начальник УМВД Андрей Меньшенин на заседании городской думы.
«За совершение правонарушений в сфере миграционного законодательства с территории России выгнали 476 мигрантов. Въезд в РФ закрыт для 33 иностранных граждан», — заявил Андрей Меньшенин.
Он также отметил, что в 2024 году удалось снизить количество деяний, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, почти на 40%. Кроме того, по словам начальника УМВД, уменьшилось и число преступлений в отношении приезжих. Всего было зафиксировано 67 таких случаев. За год в ходе регулярных проверок выявлено около 16 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, заключил Меньшенин.
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