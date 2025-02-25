FT: США в ближайшее время снимут санкции с России

США снимут санкции с РФ в ближайшее время
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В скором времени США могут снять антироссийские санкции. Об этом сообщила газета Financial Times.
В материале отмечается, что деньги — это одни из немногих вещей, которые мотивируют президента Штатов Дональда Трампа. В связи с этим российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию 18 февраля с большим списком бизнес-предложений. «Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — говорится в публикации.
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