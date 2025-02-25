Студентка отдала миллионы за погибшего на СВО отца телефонным мошенникам

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Девушка получила звонок от лиц, представившихся сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка
Девушка получила звонок от лиц, представившихся сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка Фото:

В Санкт-Петербурге 19-летняя студентка Промтехдизайна стала жертвой телефонных мошенников, которые обманным путем выманили у нее 2 миллиона рублей, полученные за гибель отца на СВО. Об этом пишет «Фонтанка».

«2 миллиона рублей, полученные за гибель отца на СВО, петербурженка отдала телефонным мошенникам», — пишет издание. Девушка получила звонок от лиц, представившихся сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка. Мошенники убедили ее, что для защиты ее сбережений необходимо передать деньги курьеру. Студентка согласилась на встречу в парадной своего дома, где и передала наличные мужчине с небольшой бородкой, который представился курьером.

Осознав, что стала жертвой обмана, девушка немедленно обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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В Санкт-Петербурге 19-летняя студентка Промтехдизайна стала жертвой телефонных мошенников, которые обманным путем выманили у нее 2 миллиона рублей, полученные за гибель отца на СВО. Об этом пишет «Фонтанка». «2 миллиона рублей, полученные за гибель отца на СВО, петербурженка отдала телефонным мошенникам», — пишет издание. Девушка получила звонок от лиц, представившихся сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка. Мошенники убедили ее, что для защиты ее сбережений необходимо передать деньги курьеру. Студентка согласилась на встречу в парадной своего дома, где и передала наличные мужчине с небольшой бородкой, который представился курьером. Осознав, что стала жертвой обмана, девушка немедленно обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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