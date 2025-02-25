Стало известно, когда в Перми установят памятник эвакуированным ленинградцам

В Перми разработан эскиз памятника «Эвакуация», посвященного эвакуации ленинградцев в Пермь во время Великой Отечественной войны. Памятник установят на набережной Камы в третьем квартале 2025 года.
«Памятник будет большой — около 10 метров в длину и 3,8 метра в высоту. Сейчас идет работа над созданием модели. Установить памятник планируется в третьем квартале 2025 года», — сообщает агентство «Текст».
Ранее URA.RU рассказывало, что памятник «Эвакуация» будет создан на основе частей парохода «Вера Фигнер», на котором в годы войны эвакуировали учеников школы №300 из Ленинграда на Урал. По информации Центра подводных исследований Русского географического общества, пароход был построен в 1904 году.
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