Стало известно, когда в Перми установят памятник эвакуированным ленинградцам

Памятник «Эвакуация» установят на берегу Камы в третьем квартале 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник будет установлен на набережной Камы
Памятник будет установлен на набережной Камы Фото:

В Перми разработан эскиз памятника «Эвакуация», посвященного эвакуации ленинградцев в Пермь во время Великой Отечественной войны. Памятник установят на набережной Камы в третьем квартале 2025 года.

«Памятник будет большой — около 10 метров в длину и 3,8 метра в высоту. Сейчас идет работа над созданием модели. Установить памятник планируется в третьем квартале 2025 года», — сообщает агентство «Текст».

Ранее URA.RU рассказывало, что памятник «Эвакуация» будет создан на основе частей парохода «Вера Фигнер», на котором в годы войны эвакуировали учеников школы №300 из Ленинграда на Урал. По информации Центра подводных исследований Русского географического общества, пароход был построен в 1904 году.

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В Перми разработан эскиз памятника «Эвакуация», посвященного эвакуации ленинградцев в Пермь во время Великой Отечественной войны. Памятник установят на набережной Камы в третьем квартале 2025 года. «Памятник будет большой — около 10 метров в длину и 3,8 метра в высоту. Сейчас идет работа над созданием модели. Установить памятник планируется в третьем квартале 2025 года», — сообщает агентство «Текст». Ранее URA.RU рассказывало, что памятник «Эвакуация» будет создан на основе частей парохода «Вера Фигнер», на котором в годы войны эвакуировали учеников школы №300 из Ленинграда на Урал. По информации Центра подводных исследований Русского географического общества, пароход был построен в 1904 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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