Власти решили судьбу челябинского зоопарка

Челябинский зоопарк перешел в муниципальную собственность. Об этом на заседании гордумы сообщил заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным Александр Ермолаев.
«Поступило письмо от министерства имущества по региону по вопросу передачи из государственной собственности в муниципальную собственность города челябинского зоопарка. Объект расположен по адресу: улица Труда, 191. Передача имущества из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность города не противоречит требованиям действующего законодательства», — отметил Ермолаев на заседании.
Челябинский зоопарк, расположенный в Центральном районе Челябинска — зоологический парк. На площади 8 гектаров проживают более 133 видов животных, 85 из которых внесены в Красную книгу РФ.
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