Власти решили судьбу челябинского зоопарка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский зоопарк перешел мэрии
Челябинский зоопарк перешел мэрии Фото:

Челябинский зоопарк перешел в муниципальную собственность. Об этом на заседании гордумы сообщил заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным Александр Ермолаев.

«Поступило письмо от министерства имущества по региону по вопросу передачи из государственной собственности в муниципальную собственность города челябинского зоопарка. Объект расположен по адресу: улица Труда, 191. Передача имущества из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность города не противоречит требованиям действующего законодательства», — отметил Ермолаев на заседании.

Челябинский зоопарк, расположенный в Центральном районе Челябинска — зоологический парк. На площади 8 гектаров проживают более 133 видов животных, 85 из которых внесены в Красную книгу РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский зоопарк перешел в муниципальную собственность. Об этом на заседании гордумы сообщил заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным Александр Ермолаев. «Поступило письмо от министерства имущества по региону по вопросу передачи из государственной собственности в муниципальную собственность города челябинского зоопарка. Объект расположен по адресу: улица Труда, 191. Передача имущества из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность города не противоречит требованиям действующего законодательства», — отметил Ермолаев на заседании. Челябинский зоопарк, расположенный в Центральном районе Челябинска — зоологический парк. На площади 8 гектаров проживают более 133 видов животных, 85 из которых внесены в Красную книгу РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...