Челябинский инвалид, потерявший ноги на СВО, просит УК починить лестницу. Фото

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Карабаш. Челябинск., ступени, лестница
По такой лестнице сложно спускаться и здоровому человеку (архивное фото) Фото:

В Челябинске инвалид первой группы, потерявший ноги на СВО, просит управляющую компанию починить разрушенную лестницу. Он с трудом передвигается на протезах и из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил не может выйти из дома, рассказал мужчина URA.RU.

«Я инвалид первой группы после СВО, передвигаюсь на протезах. 16 декабря лично отнес обращение в управляющую компанию, чтобы в нашем подъезде починили ступени и сделали перила. Сейчас я даже из дома нормально выйти не могу, приходится держаться за стены и газовые трубы, чтобы не упасть», — рассказал URA.RU Владимир Пашков.

Ветеран уточнил, что спустя месяц никаких действий управляющая компания не предприняла. Тогда он обратился в фонд «Защитники Отечества», на дом 13 января приехала комиссия, в осмотре участвовал представитель УК.

«Мне пообещали, что лестницу отремонтируют, сделают поручни, лавочку у подъезда поправят и закрепят. В управляющей компании сейчас полностью убрали лавочку, она исчезла. А на лестнице попробовали поставить противоскользящие коврики, но от этого ступени начали крошиться еще больше», — рассказал челябинец. В результате еще за две недели никаких положительных изменений не было.

Редакция URA.RU направила запрос в управляющую компанию «Малахит», которая обслуживает этот дом. Ответ будет опубликован после получения.

Лестница в подъезде разрушена
Лестница в подъезде разрушена
По таким ступеням сложно подняться и здоровому человеку
По таким ступеням сложно подняться и здоровому человеку
Крыльцо также имеет разрушения
Крыльцо также имеет разрушения
Сюда легко проваливается нога
Сюда легко проваливается нога
Установленные коврики еще больше разрушили ступени
Установленные коврики еще больше разрушили ступени
А кривая лавочка исчезла
А кривая лавочка исчезла

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В Челябинске инвалид первой группы, потерявший ноги на СВО, просит управляющую компанию починить разрушенную лестницу. Он с трудом передвигается на протезах и из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил не может выйти из дома, рассказал мужчина URA.RU. «Я инвалид первой группы после СВО, передвигаюсь на протезах. 16 декабря лично отнес обращение в управляющую компанию, чтобы в нашем подъезде починили ступени и сделали перила. Сейчас я даже из дома нормально выйти не могу, приходится держаться за стены и газовые трубы, чтобы не упасть», — рассказал URA.RU Владимир Пашков. Ветеран уточнил, что спустя месяц никаких действий управляющая компания не предприняла. Тогда он обратился в фонд «Защитники Отечества», на дом 13 января приехала комиссия, в осмотре участвовал представитель УК. «Мне пообещали, что лестницу отремонтируют, сделают поручни, лавочку у подъезда поправят и закрепят. В управляющей компании сейчас полностью убрали лавочку, она исчезла. А на лестнице попробовали поставить противоскользящие коврики, но от этого ступени начали крошиться еще больше», — рассказал челябинец. В результате еще за две недели никаких положительных изменений не было. Редакция URA.RU направила запрос в управляющую компанию «Малахит», которая обслуживает этот дом. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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