В Челябинске не хватает мест на штрафстоянках, будут строить новую

В Челябинске не хватает мест для хранения автомобилей, водители которых были пойманы пьяными за рулем. Решается вопрос об открытии новой. Об этом на заседании гордумы заявил начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин.
«Вопрос — это место постановки изъятого автотранспорта. Данные крупногабаритные вещественные доказательства надо где-то ставить. В Челябинске это проблема», — цитирует Меньшенина корреспондент URA.RU с места событий.
По словам Меньшенина, управление уже обратилось к мэру Алексею Лошкину для решения этой проблемы. Он надеется, что к концу весны — началу лета необходимую площадку удастся подыскать.
В прошлом году в Челябинске около 4000 водителей пойманы пьяными за рулем. 522 человека привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Изъято и отправлено на штрафстоянку 111 единиц автотранспорта. Из них пять автомашин и три мотоцикла отправлены в зону проведения СВО.
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