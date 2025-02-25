Пермяков предупредили об опасных снежных шапках в Каменном городе

В памятнике природы Пермского края Каменный город в связи с обильными снегопадами на деревьях и скалах образуются опасные снежные шапки. Об этом предупреждает дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края.
«Со скал и деревьев сваливаются снежные шапки, происходит это внезапно, поэтому, уважаемые посетители как Каменного города, так и остальных природных территорий — будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!», — сообщается в группе дирекции ООПТ в социальной сети «ВКонтакте».
При оттепелях интенсивно идут процессы внутри снега: подтаивание и замерзание, испарение и кристаллизация. Они приводят к образованию связей между упавшими снежинками и заснеженными поверхностями. Первые снежинки подтаивают и примерзают к ветвям, образуя на них тонкую наледь. Следующие снежинки примерзают уже к этой наледи.
Каменный город — скалы, ландшафтный памятник природы регионального значения недалеко от поселка Шумихинский Губахинского района Пермского края. Расположен на вершине хребта Рудянский в Уральских горах. Представляет собой причудливые скальные останцы выветривания. Останцы имеют свои имена, данные в основном за сходство с тем или иным животным, например Черепаха, Пернатый Страж, Тюлень и Крыса.
Ранее URA.RU сообщало, в каких округах Пермского края введен туристический налог. О решении ввести турналог в 2025 году сообщили Краснокамск, Горнозаводск, Губаха, Соликамск, Чердынь, Березники, Кунгур, Пермь, Красновишерск и Кочево.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!