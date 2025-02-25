Курган попал в топ-25 городов России, обойдя Тюмень по качеству жизни

Курган включен в перечень 25 наилучших городов России по качеству жизни, обойдя Тюмень и Челябинск. Этот результат был достигнут благодаря исследованиям, проведенным Финансовым университетом при Правительстве РФ, сообщает правительство региона. Курган в списке занял 16 строчку, Тюмень — 33 место.
«Курган находится в списке 25 городов России с высоким качеством жизни. Место в рейтинге город получил в результате мониторинга Финансового университета при правительстве России. Курган занял 16 строчку рейтинга, обогнав Тюмень и Челябинск», — говорится в сообщение властей в официальном telegram-канале. Исследование приводится по итогам 2024 года.
Финансовый университет, основанный в 1919 году как Московский финансово-экономический институт, специализируется на подготовке специалистов в области экономики, финансов, менеджмента и права. Оценки университета базируются на анализе статистических данных и социологических опросов жителей различных регионов.
Критерии, по которым проводился мониторинг, включают:
- Уровень доходов населения,
- Доступность жилья,
- Качество медицинских услуг,
- Экологическую обстановку, включая качество воды и воздуха, а также обработку отходов,
- Эффективность системы образования.
Отчеты показывают положительные тенденции по всем аспектам качества жизни. Наивысшую доступность жилья отмечают жители таких городов, как Тюмень, Мурманск, Воронеж, Пенза, Липецк, Саратов, Брянск, Курган, Сургут и Тула. Лучшие оценки качества медицинских услуг получили Сочи, Москва, Грозный, Курган, Нижневартовск, Кострома, Махачкала, Череповец и Нижний Новгород.
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