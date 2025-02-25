Тюменцы бросились устанавливать кондиционеры по дешевке

Жители Тюмени начали скупать кондиционеры, которые до начала весны продаются дешевле. С наступлением тепла стоимость на них увеличится на 5–7% процентов. Об этом URA.RU рассказали в компании «ТМ-Климат».
«Сейчас уже покупатели начали активно брать кондиционеры. До весны они продаются еще по старым ценам. Спрос мы наблюдаем хороший, кто-то заказывает сразу по два», — рассказали сотрудники магазина.
Там отметили, что с наступлением весны и устойчивой плюсовой температуры оборудование можно устанавливать сразу. В марте — апреле это можно сделать без очередей, которые обычно наблюдаются в сезон.
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