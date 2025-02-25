Тюменцы бросились устанавливать кондиционеры по дешевке

Тюменцы начали устанавливать кондиционеры до повышения цен весной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на кондиционеры поднимутся с весны на 7%
Цены на кондиционеры поднимутся с весны на 7% Фото:

Жители Тюмени начали скупать кондиционеры, которые до начала весны продаются дешевле. С наступлением тепла стоимость на них увеличится на 5–7% процентов. Об этом URA.RU рассказали в компании «ТМ-Климат».

«Сейчас уже покупатели начали активно брать кондиционеры. До весны они продаются еще по старым ценам. Спрос мы наблюдаем хороший, кто-то заказывает сразу по два», — рассказали сотрудники магазина.

Там отметили, что с наступлением весны и устойчивой плюсовой температуры оборудование можно устанавливать сразу. В марте — апреле это можно сделать без очередей, которые обычно наблюдаются в сезон. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени начали скупать кондиционеры, которые до начала весны продаются дешевле. С наступлением тепла стоимость на них увеличится на 5–7% процентов. Об этом URA.RU рассказали в компании «ТМ-Климат». «Сейчас уже покупатели начали активно брать кондиционеры. До весны они продаются еще по старым ценам. Спрос мы наблюдаем хороший, кто-то заказывает сразу по два», — рассказали сотрудники магазина. Там отметили, что с наступлением весны и устойчивой плюсовой температуры оборудование можно устанавливать сразу. В марте — апреле это можно сделать без очередей, которые обычно наблюдаются в сезон. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...