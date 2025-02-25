Задержаны подозреваемые в нападении на генконсульство РФ во Франции

За нападении на генконсульство РФ во Франции задержаны два человека
новость из сюжетаВ консульстве РФ во Франции прогремел взрыв
В Марселе во время проведения проукраинского митинга в понедельник вечером были задержаны два человека. Один из задержанных подозревается в атаке на российское генконсульство во Франции. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.