Рособрнадзор перечислил изменения в ЕГЭ в 2025 году

Роспотребнадзор: процедура ЕГЭ в 2025 году кардинально не изменится
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Кардинальных изменений в сдаче ЕГЭ 2025 года не предвидится
Кардинальных изменений в сдаче ЕГЭ 2025 года не предвидится Фото:

Значимых изменений в ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году не будет. Данной информацией поделился руководитель Роспотребнадзора Анзор Музаев.

«Кардинальных изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году нет. ЕГЭ пройдет в три периода», — передает слова главы ведомства РИА Новости. 

Помимо этого, специалисты разработали подробную инструкцию для лиц, отвечающих за пропуск школьник в места проведения экзаменов. Он составлялся на основе опыта прошлых лет.

«В прошлом году был ряд резонансных историй. <…> [Сейчас] разработана детальная инструкция для лиц, осуществляющих допуск участников экзамена в ППЭ (пункт проведения экзамена — прим. URA.RU)», — сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора.

Также ведомство назвало наиболее популярные среди выпускников 2025 года предметы. Наибольшее число школьников выбрали для сдачи обществознание — 42%. На втором месте информатика (21%), а на третьем биология (20%). Также ученики традиционно выбирают физику и химию.

В 2025 году основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля. В свою очередь ОГЭ дети будут писать с 21 мая по 2 июля.

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Значимых изменений в ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году не будет. Данной информацией поделился руководитель Роспотребнадзора Анзор Музаев. «Кардинальных изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году нет. ЕГЭ пройдет в три периода», — передает слова главы ведомства РИА Новости.  Помимо этого, специалисты разработали подробную инструкцию для лиц, отвечающих за пропуск школьник в места проведения экзаменов. Он составлялся на основе опыта прошлых лет. «В прошлом году был ряд резонансных историй. <…> [Сейчас] разработана детальная инструкция для лиц, осуществляющих допуск участников экзамена в ППЭ (пункт проведения экзамена — прим. URA.RU)», — сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора. Также ведомство назвало наиболее популярные среди выпускников 2025 года предметы. Наибольшее число школьников выбрали для сдачи обществознание — 42%. На втором месте информатика (21%), а на третьем биология (20%). Также ученики традиционно выбирают физику и химию. В 2025 году основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля. В свою очередь ОГЭ дети будут писать с 21 мая по 2 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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