Рособрнадзор перечислил изменения в ЕГЭ в 2025 году

Значимых изменений в ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году не будет. Данной информацией поделился руководитель Роспотребнадзора Анзор Музаев.
«Кардинальных изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году нет. ЕГЭ пройдет в три периода», — передает слова главы ведомства РИА Новости.
Помимо этого, специалисты разработали подробную инструкцию для лиц, отвечающих за пропуск школьник в места проведения экзаменов. Он составлялся на основе опыта прошлых лет.
«В прошлом году был ряд резонансных историй. <…> [Сейчас] разработана детальная инструкция для лиц, осуществляющих допуск участников экзамена в ППЭ (пункт проведения экзамена — прим. URA.RU)», — сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора.
Также ведомство назвало наиболее популярные среди выпускников 2025 года предметы. Наибольшее число школьников выбрали для сдачи обществознание — 42%. На втором месте информатика (21%), а на третьем биология (20%). Также ученики традиционно выбирают физику и химию.
В 2025 году основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля. В свою очередь ОГЭ дети будут писать с 21 мая по 2 июля.
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