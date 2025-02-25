В тюменских кафе и «наливайках» запретили продажу алкоголя по ночам

В Тюменской области запретили продажу алкоголя по ночам
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Ограничение не касается только ресторанов
Ограничение не касается только ресторанов Фото:

В Тюменской области с 1 марта в кафе и магазинах, которые расположены рядом с жилыми домами, запретят продавать алкоголь в ночное время. Такая информация указана в региональном законе «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях: с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 8:00. В пятницу, субботу и нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом РФ, с 23:00 до 9:00», — указано в документе.

Ограничение не касается только ресторанов. В новогоднюю ночь запрет будет действовать с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января.

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В Тюменской области с 1 марта в кафе и магазинах, которые расположены рядом с жилыми домами, запретят продавать алкоголь в ночное время. Такая информация указана в региональном законе «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». «Не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях: с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 8:00. В пятницу, субботу и нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом РФ, с 23:00 до 9:00», — указано в документе. Ограничение не касается только ресторанов. В новогоднюю ночь запрет будет действовать с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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