В ХМАО вырос максимальный размер пособия по беременности

В Югре максимальное пособие по беременности и родам теперь составляет почти 800 тысяч рублей, также в регионе увеличилась предельная сумма по уходу за ребенком до 1,5 лет — без малого 70 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в отделении СФР по ХМАО.
«Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году вырос до 172 488,69 рублей в месяц, максимальное пособие по беременности и родам — до 794 355,80 рублей за 140 дней беременности», — сообщила заместитель управляющего Отделением Соцфонда по ХМАО-Югре Ольга Галюк.
Для получения больших «декретных» нужна и большая зарплата. При расчетах социальный фонд учитывает максимальный среднедневной заработок, в ХМАО он равен 5 673 рублей 97 копеек в день.
Минимальная оплата одного дня для назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам в Югре с учетом районного коэффициента 1,5 составит 1 106 р. 63 копеек. По России цифра равняется 737,75 рублей в день.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличили размер среднего семейного дохода. Это решение повлияло и на многодетные семьи, которые могут получить единовременную выплату при подготовке детей к началу учебного года.
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