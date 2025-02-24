24 февраля 2025

В ХМАО вырос максимальный размер пособия по беременности

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО максимальный размер «декретных» вырос до почти 800 тысяч рублей
В ХМАО максимальный размер «декретных» вырос до почти 800 тысяч рублей Фото:

В Югре максимальное пособие по беременности и родам теперь составляет почти 800 тысяч рублей, также в регионе увеличилась предельная сумма по уходу за ребенком до 1,5 лет — без малого 70 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в отделении СФР по ХМАО.

«Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году вырос до 172 488,69 рублей в месяц, максимальное пособие по беременности и родам — до 794 355,80 рублей за 140 дней беременности», — сообщила заместитель управляющего Отделением Соцфонда по ХМАО-Югре Ольга Галюк.

Для получения больших «декретных» нужна и большая зарплата. При расчетах социальный фонд учитывает максимальный среднедневной заработок, в ХМАО он равен 5 673 рублей 97 копеек в день.

Минимальная оплата одного дня для назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам в Югре с учетом районного коэффициента 1,5 составит 1 106 р. 63 копеек. По России цифра равняется 737,75 рублей в день.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличили размер среднего семейного дохода. Это решение повлияло и на многодетные семьи, которые могут получить единовременную выплату при подготовке детей к началу учебного года.

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В Югре максимальное пособие по беременности и родам теперь составляет почти 800 тысяч рублей, также в регионе увеличилась предельная сумма по уходу за ребенком до 1,5 лет — без малого 70 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в отделении СФР по ХМАО. «Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году вырос до 172 488,69 рублей в месяц, максимальное пособие по беременности и родам — до 794 355,80 рублей за 140 дней беременности», — сообщила заместитель управляющего Отделением Соцфонда по ХМАО-Югре Ольга Галюк. Для получения больших «декретных» нужна и большая зарплата. При расчетах социальный фонд учитывает максимальный среднедневной заработок, в ХМАО он равен 5 673 рублей 97 копеек в день. Минимальная оплата одного дня для назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам в Югре с учетом районного коэффициента 1,5 составит 1 106 р. 63 копеек. По России цифра равняется 737,75 рублей в день. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличили размер среднего семейного дохода. Это решение повлияло и на многодетные семьи, которые могут получить единовременную выплату при подготовке детей к началу учебного года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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