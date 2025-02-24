В ХМАО подростки забросали жилой дом самодельными петардами ради тренда из соцсетей

В Угуте (Сургутский район, ХМАО) подростки забросали бутылками дом местной жительницы ради тренда из соцсетей. Предварительно, в емкостях было средство для прочистки труб, который в сочетании с фольгой дает химический эффект.
«В бутылках [которые бросали подростки] было средство для прочистки труб. Туда же они засунули шарики из фольги, а щелочь с алюминием дала реакцию. Подростки, судя по всему, пересмотрели соцсети. Предварительно им всем нет 16 лет, если это подтвердится — им грозит постановка на учет», — рассказал URA.RU источник из силовых структур. Он также добавил, что ущерб имуществу из-за действий школьников нанесен не был.
В полиции ХМАО агентству прокомментировали, что по данному факту проводится проверка. Экспертиза установит, что именно было в бутылках, а силовики — личности подростков. «После этого будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в Покачах семиклассники получили ожоги из-за такого тренда. Они были госпитализированы с поражением лица и глаз.
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