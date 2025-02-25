На Карамовском посту в ЯНАО перекрыли движение

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Об открытии поста сообщат дополнительно
Об открытии поста сообщат дополнительно Фото:

В районе Карамовского поста временно закрыли проезд. Об этом сообщает окружной дептранспорта.

«В районе Карамовского поста временно закрыто движение. Об открытии сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

Ранее, 23 января 2025 года, из-за погодных условий на Карамовском посту в ЯНАО застыли в ожидании порядка 200 автомобилей. Все они следовали со стороны Муравленко, так как дорога из Ноябрьска закрыта на неопределенный срок.

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В районе Карамовского поста временно закрыли проезд. Об этом сообщает окружной дептранспорта. «В районе Карамовского поста временно закрыто движение. Об открытии сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Ранее, 23 января 2025 года, из-за погодных условий на Карамовском посту в ЯНАО застыли в ожидании порядка 200 автомобилей. Все они следовали со стороны Муравленко, так как дорога из Ноябрьска закрыта на неопределенный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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