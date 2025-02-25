На Карамовском посту в ЯНАО перекрыли движение

Об открытии поста сообщат дополнительно
В районе Карамовского поста временно закрыли проезд. Об этом сообщает окружной дептранспорта.
«В районе Карамовского поста временно закрыто движение. Об открытии сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».
Ранее, 23 января 2025 года, из-за погодных условий на Карамовском посту в ЯНАО застыли в ожидании порядка 200 автомобилей. Все они следовали со стороны Муравленко, так как дорога из Ноябрьска закрыта на неопределенный срок.
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